Фестиваль Ural Music Night предложили перенести на осень

15:39 | 13.08.2020

Фото: colta.ru

Фестиваль Ural Music Night может пройти в Екатеринбурге осенью. Напомним, что изначально мероприятие должно было состояться 26 июня, однако из-за пандемии коронавируса его предложили совместить с Днем города. Вот только ближе к 15 августа стало понятно, что и в этот день фестиваль не состоится.



– Мы, конечно, настраивались провести Ночь музыки в День города, но после того как объявили, что офлайн это невозможно, были вынуждены от идеи отказаться. Проводить данное мероприятие без зрителей, мягко говоря, странно. Мы очень надеемся, что сможем перенести его на осень – чем раньше, тем лучше. Важно, чтобы была хорошая погода. Со своей стороны мы готовы организовать фестиваль в максимально короткие сроки. Главное – получить разрешение, – рассказывал пресс-секретарь фестиваля Григорий Колмогоров «Областной газете».



Напомним, что в 2019 году на фестиваль Ural Music Night пришло около 300 тысяч зрителей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»