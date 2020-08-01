Препараты для профилактики COVID-19 поступили в свердловские медучреждения

14:24 | 13.08.2020

Фото: sustavi.guru

В медицинские учреждения Свердловской области поступила первая партия препаратов для профилактики коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Медики прописывают данные лекарства людям из группы риска: пожилым свердловчанам и тем, кто близко контактировал с заболевшими. Препараты закупаются по поручению губернатора Евгения Куйвашева на бюджетные средства.



Первая партия лекарств содержит три тысячи упаковок. Закупка препаратов для профилактики вируса продолжается.



Добавим, что уже есть позитивный опыт подобной терапии, например, в Москве.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»