Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы

В Свердловской области сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором проверяют соблюдение законодательства водителями автобусов и руководителями автопредприятий. За первые несколько дней рейда автоинспекторы выявили около 100 нарушений.– Масштабные проверки междугородных автобусов проходят в Свердловской области в рамках операции «Автобус». В ходе проверок автобусов, задействованных на пассажирских перевозках, особенно изучают техническое состояние, исправность всех узлов и агрегатов, наличие лицензии на перевозку пассажиров, акта осмотра техники механиком и водителя врачом перед выходом на линию, наличие пройденного технического осмотра и исправного тахографа, которым согласно требований законодательства должен быть оснащен каждый автобус, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Кроме того, инспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха, недопустимости опасных маневров и обязательном контроле за пассажирами в части использования ими ремней безопасности.Проверки автобусов продолжатся и в ближайшее время. По итогам мероприятий руководителям автопредприятий, где будут выявлены нарушения, грозит административная ответственность в виде крупных штрафов.