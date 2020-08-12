В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства

13:40 | 13.08.2020

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Сегодня, 13 августа, в Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского стартовал XI международный фестиваль актуального искусства «Лом». Проводится мероприятие при поддержке городской администрации.



Организаторы фестиваля рассказали, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса география участников сократилась. В этот раз зрителям представят свои работы, объединенные тематикой «металлический голос» 20 художников и 12 городов России. Они продемонстрируют новые формы и жанры уличного архитектурного и скульптурного паблик-арта, созданные из металлического и другого лома.



Главная задача фестиваля, по мнению организаторов, заключается в привлечении внимания общественности к проблеме очищения окружающей среды от отходов металлических и других производств посредством их использования в архитектурных и дизайнерских целях. Кроме того, это позволит обогатить городскую среду произведениями современного искусства.



Скульптуры можно будет посмотреть в парке имени Маяковского до конца сентября. После завершения фестиваля участники заберут скульптуры домой либо оставят их на память уральской столице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»