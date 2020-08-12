В Мичуринском появится музей пожарной охраны

13:18 | 13.08.2020

Фото предоставлено администрацией Верх-Исетского района Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники 60-го пожарно-спасательного отряда создадут музей пожарной охраны. Выставка расположится в поселке Мичуринском.



На данный момент спасатели уже завершают оформление выставки и расстановку экспонатов в здании пожарно-спасательной части №305. По словам начальника части Дмитрия Падерина, уже в начале учебного года музей сможет принять первый гостей, а именно – учеников ближайшей школы № 25, расположенной на улице Цветоносной, 2.



Специалисты и экскурсоводы расскажут о работе современных пожарных подразделений и профилактике возникновения возгораний, а также познакомят ребят с историей развития пожарной охраны в Екатеринбурге.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»