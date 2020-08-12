Владельца свердловского автотранспортного предприятия, обвиняемого в хулиганстве, выпустили из СИЗО

12:59 | 13.08.2020

Фото: СУ СК по Свердловской области

Директор и соучредитель автотранспортного предприятия ООО «АТ-Транс» Александр Авилов (компания осуществляет пассажирские перевозки в Березовском городском округе, в том числе по маршруту «Березовский – Екатеринбург») вышел из СИЗО. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы мера пресечения Александру Авилову изменена с содержания под стражей на домашний арест.



Напомним, что в апреле Александру Авилову было предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По данным следствия, поздним вечером 4 февраля 2020 года обвиняемый, находясь у дома по улице Толбухина (микрорайон Новоберезовский), действуя совместно с рядом иных фигурантов, избили 19-летнего местного жителя и его 17-летнего знакомого.



Согласно материалам уголовного дела, у указанного 19-летнего молодого человека с обвиняемым до этого возник конфликт относительно качества оказания услуг по перевозке граждан в маршрутном автобусе. В связи с возникшим конфликтом обвиняемый вместе с несколькими своими знакомыми решили выяснить отношения с этим молодым человеком, встретившись в обусловленном месте, где впоследствии и произошло избиение двух человек, в том числе, несовершеннолетнего.



Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, конфликт произошел из-за того, что в автобусе кондуктор отказался принимать слегка повреждённую 50-рублёвую купюру у пассажира, высадив его. Человек позвонил в компанию, чтобы высказать своё негодование по этому поводу, но вместо понимания выслушал столько, что пожалел о звонке.



Отметим, что согласно картотеке Свердловского облсуда, Александр Авилов кроме уголовного дела о хулиганстве проходит по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

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