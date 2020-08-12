В Свердловской области выздоровели еще 78 человек с COVID-19

12:45 | 13.08.2020

Фото: stolica-s.su

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции в Свердловской области выписали 78 человек. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 18 803 пациента с COVID-19.



Также сегодня стало известно о 162 новых случаях коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 229 943 заболевших.



Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 341 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»