Еще семь свердловчан скончались от коронавируса

12:41 | 13.08.2020

Фото: mr-info.ru

В Свердловской области от коронавируса скончались еще семь человек. Общее число летальных случаев в регионе – 358.



За сутки на Среднем Урале также выявили 162 новых случая коронавируса. Всего в области зафиксировано 229 943 заболевших COVID-19.



За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 162 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано

Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 341 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»