В России выявили 5057 новых случаев коронавируса

За сутки в России лабораторно подтвердили 5 057 случаев новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 331 случай (26,3%) выявлен активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 907 758 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 6 098 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 716 936 человек.Зафиксировано 124 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 15 384 человека.