Налоговики пытаются добиться банкротства компании свердловского бизнесмена Сергея Мазуркевича

12:36 | 13.08.2020

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление налоговой службы о признании банкротом ООО «Уральский Щебень» – компании известного свердловского бизнесмена Сергея Мазуркевича (владелец крупной транспортной компании ОО «Транссибурал»). Согласно картотеке суда, сумма исковых требований к организации составляет 16,4 миллиона рублей, заявление пока не принято к производству.



Напомним, что ранее компании Мазуркевича фигурировали в скандале, связанном с преференциями по выделению вагонов в аренду, после чего, по мнению участников рынка, сдавались уже по завышенным тарифам, в связи с чем ряд предприятий понесли значительные убытки. В частности, ОАО «Ураласбест» в 2011 году смогло вывезти только 5-7% своей продукции из-за нехватки подвижного состава.

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