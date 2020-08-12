В электропоезде «Рефтинская – Егоршино» мужчина сорвал рычаг стоп-крана

12:15 | 13.08.2020

Фото: lada.kz

В Екатеринбурге транспортные полицейские оказали помощь пассажиру электропоезда, а на станции Егоршино полицейские Линейного отделения полиция привлекли нарушителя к административной ответственности.



В ночь на 13 августа транспортные полицейские установили 34-летнего жителя Артемовского, который во время движения электропоезда «Рефтинская – Егоршино» держался за рычаг стоп-крана и случайно его сорвал. В связи с этим поезд остановился на две минуты. На нарушителя сотрудники полиции составили протокол.



Пассажир другого электропоезда – «Нижний Тагил – Екатеринбург» – незадолго до этого почувствовал ухудшение самочувствия. При выходе из вагона в Екатеринбурге он упал на перрон. Подошедшие полицейские помогли мужчине дойти до медицинского пункта вокзала, где ему оказали необходимую помощь.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»