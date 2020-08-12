В столице Урала появилось граффити, посвященное протестам в Белоруссии

10:53 | 13.08.2020

Фото: Holtov / Instagram

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное протестным акциям в Белоруссии. Новый арт-объект создал художник из Ульяновска Егор Holtov.



Так, под Макаровским мостом появилось большое изображение бело-красного флага, который с 1991 года по 1995 год являлся государственным флагом республики. Работа была выполнена в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».



— Живи Беларусь! Хотел написать какую-нибудь пафосную чушь типа «наши сердца бьются с тобой» но это лишнее, все и так все понимают, — написал стрит-артер в Instagram.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»