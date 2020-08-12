В Нижнем Тагиле обнаружен артиллерийский снаряд

09:50 | 13.08.2020

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Накануне в Нижнем Тагиле бригадир – обходчик железнодорожных путей – на 365-м километре обнаружил подозрительный предмет, похожий на снаряд. О находке он сообщил дежурному по станции «Старатель».



Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения Нижнетагильского ОМОН. По результатам осмотра было установлено, что найденным предметом оказался 85-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал, не было и каких-либо маркировок.



Опасности для жизни и здоровья граждан не представлял. Предмет передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе свердловской Росгвардии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»