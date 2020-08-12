09:34 | 13.08.2020

Фото: Владимир Мартьянов / Областная газета

Детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге сделали операцию. Об этом на своей странице в Facebook написала сноха писателя Лариса Крапивина.



– Сегодня командору сделали операцию. Она прошла успешно. Говорят, что из ноги хирурги откачали 1,5 литра нехорошей скопившейся жидкости. Вчера мы смогли договориться с врачами, и в результате Павла (Крапивина) сначала пригласили сегодня утром на консилиум, а затем пропустили в реанимацию. Он смог побыть с отцом минут сорок. Командор был в сознании и даже сам подписал согласие на операцию. Подарил врачам свой автограф на официальной бумаге. Я точно знаю, что Пашино присутствие сильно поддержало командора. Для прохода в больницу от врачей было условие, чтобы Паша сдал экспресс-анализ тест на ковид. Павел сделал это ночью. Утром результат был готов - отрицательный. Это мы узнали, когда Паша уже ехал на консилиум. Так же договорились, что когда папу Славу после операции и реанимации переведут в палату, то Паша сможет быть с ним всё время. Сейчас главное, чтобы ему хватило сил, а нам веры, – рассказала Лариса Крапивина.



Напомним, что накануне писателя перевели в реанимацию. Ранее, в середине июля, его госпитализировали с пневмонией. Выписали Владислава Крапивина уже 7 августа, но его состояние ухудшилось. После осмотра писателя врачи вновь госпитализировали его в областную больницу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»