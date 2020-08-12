В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку

09:18 | 13.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 12 августа в Екатеринбурге напротив дома №138 по улице Бебеля водитель за рулем иномарки сбил 16-летнюю девушку. ДТП произошло около 22:00. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» двигался по улице Бебеля со стороны Технической в сторону Черепанова и допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую частью в неустановленном для перехода месте.



Как рассказала сотрудникам Госавтоинспекции мама пострадавшей, девушка в тот день пошла гулять. С прогулки она возвращалась поздним вечером в автобусе. Выйдя с общественного транспорта, дочь торопилась перейти дорогу, в результате чего нарушила ПДД.



Водитель иномарки пояснил, что двигался по улице примерно со скоростью 50 км/ч. С левой стороны в тот момент двигался поток машин. Неожиданно из-за соседнего автомобиля выбежала девушка. Мужчина применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.



Медики диагностировали у пострадавшей ушибы. Девушку осмотрели в лечебном учреждении и оказали медицинскую помощь.



Как отметили в ГИБДД, в рамках дознания будут проведены экспертизы и составлены административные материалы. Также будет решен вопрос о направлении информации о допущенном подростком нарушении правил дорожного движения в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения в отношении законного представителя пострадавшей. По окончании разбирательства будет принято мотивированное решение.



– Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности юных участников дорожного движения. Перед началом учебного года следует в доступной форме напомнить детям об обязанностях пешеходов, повторить с ним основные правила перехода проезжей части, значения дорожных знаков и сигналов светофора, также разъяснить опасность перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и отвлечения внимания во время перехода дороги, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»