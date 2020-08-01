Из-за гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге назначили штраф специалисту по охране труда

20:18 | 12.08.2020

Фото: ural-meridian.ru

В Екатеринбурге специалисту по охране труда частной организации из-за гибели рабочего на Макаровском мосту в 2019 году назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, об этом сообщает прокуратура.



В прокуратуре объяснили, что специалиста подозревали в нарушении требований охраны труда. Погибшего рабочего допустили до работ без обучения управлению краном. Стрела крана в ходе работ задела линии электропередач, после чего мужчину поразило электричеством, и он погиб.



Подозреваемый признал вину и раскаялся. Поэтому суд назначил ему штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»