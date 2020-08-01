В Екатеринбурге сбили мотоциклиста

В Екатеринбурге «Chevrolet Cruze» сбил мотоциклиста. ДТП случилось на улице Стрелочников.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель иномарки не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, выезжавшему с прилегающей территории.Водителя мотоцикла госпитализировали с подозрением на перелом лодыжки в ГКБ №23. Из-за аварии движение на улице Стрелочников затруднено.