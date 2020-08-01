В Свердловской области ликвидировали последний лесной пожар

19:41 | 12.08.2020

Фото: m.severpost.ru

Последний лесной пожар ликвидировали сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов в Свердловской области, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Речь идет о пожаре на территории Ивдельского лесничества. Площадь возгорания составляла 1600 гектар. Огонь не удавалось потушить несколько недель.



Ликвидацию вели ручным способом. С огнем боролись 72 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»