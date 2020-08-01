Молебен в день рождения цесаревича Алексия состоялся в Екатеринбурге

19:20 | 12.08.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбургском Храме на Крови прошел молебен Царственным страстотерпцам в день рождения цесаревича Алексия, об этом рассказали в пресс-службе городской Епархии.



«Богослужение состоялось в «Царской комнате» - алтаре, возведенном на месте мученической кончины государя Николая Александровича, членов его семьи и верных слуг. Молебен возглавил иерей Андрей Подъячев», - сказали в пресс-службе.



Отметим, что в день рождения цесаревича в этот день проходят и другие мероприятия: выставки и концерт.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»