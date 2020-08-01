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18:54 | 12.08.2020

Фото: sambo.sport

В Екатеринбурге встретятся 15 министров ведущих мировых держав

В уральской столице на всемирном саммите спорта и бизнеса «СпортАккорд» встретятся 15 министров ведущих мировых держав, об этом заявил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Отметим, саммит пройдет в уральской столице с 23 по 28 мая 2021 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Второй оценочный визит Ассоциации «СпортАккорд» состоится осенью

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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