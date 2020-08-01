В 2025 году в Свердловской области заработают первые солнечные электростанции

18:38 | 12.08.2020

Фото: feelek.ru

На Среднем Урале в 2025 году впервые будут построены первые солнечные электростанции, об этом рассказал первый замминисстра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.



Планируется, что в свердловской области построят три альтернативных источника электроснабжения. Применение высокоэффективных фолоэлектрических ячеек и мощных модулей-накопителей на станциях будет обеспечивать высокий КПД даже при низкой освещенности.



«По плану, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе. Все это будет способствовать дальнейшему развитию сетевой инфраструктуры, удовлетворению долгосрочного спроса потребителей на электрическую энергию, а также формированию стабильных и благоприятных условий для привлечения в регион новых инвестиций», – сказал Игорь Чикризов.



Затраты на строительство составят 2,8 миллиарда рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»