В ЦПКиО имени Маяковского пройдет шахматный турнир

17:57 | 12.08.2020

Фото: belvedor.com

В День города, 15 августа, состоится матч между сборной Гроссмейстерской школы имени 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и командой международных гроссмейстеров Екатеринбурга. Мероприятие начнется в 14:00 в ЦПКиО имени Маяковского.



Соревнование проводится по инициативе управления по физической культуре и спорту управления администрации Екатеринбурга при поддержке свердловской федерации шахмат. Этот матч станет первым очным турниром после пяти месяцев режима ограничений.



В матче будут участвовать чемпионка мира среди девушек, гроссмейстер Лея Гарифуллина, двукратный чемпион Европы Артём Пингин, чемпион УрФО Роман Кузьми и многократный победитель всероссийских соревнований Артём Маков.



За сборную гроссмейстеров на турнире выступят тренер сборной России Наум Рашковский, призёр чемпионатов Европы, СССР и России Михаил Улыбин, чемпион мира среди студентов Андрей Шариязданов и чемпион первенства Вооружённых сил СССР Леонид Тоцкий.



Отметим, что мероприятие будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора и указа губернатора о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»