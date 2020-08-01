Новости дня
17:36 | 12.08.2020
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области провели 8719 исследований проб на COVID-19
Всего с начала эпидемии в области было проведено 1 081 118 исследований. Обследовано всего 1 012 817 человек.
Напомним, что за сутки в Свердловской области выявили 167 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксирован 22 781 заболевший COVID-19.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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