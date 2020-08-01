В Екатеринбурге прокуратура поставила на контроль уголовное дело по факту хулиганства

17:12 | 12.08.2020

Фото: horoshevo-mnevniki.mos.ru

В Екатеринбурге прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дело, которое было возбуждено органами полиции по факту хулиганства после обращения жителей дома №161 по улице Бажова.



Накануне в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга поступило обращение местных жителей. Они заявили о неправомерных действиях соседа и его знакомых.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, 5 августа около 22:00 неустановленные лица, находясь у дома № 161 по улице Бажова, действуя группой лиц по предварительному сговору, применили предмет, используемый в качестве оружия, чем грубо нарушили общественный порядок и интересы граждан.



Установлено, что по данному факту в отделе полиции № 7 находится материал проверки, зарегистрированный в книге учета сообщений о преступлениях 5 августа. В прокуратуре района проведено оперативное совещание с руководством отдела полиции, в ходе которого сотрудникам полиции даны указания о проведении оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках доследственной проверки. По результатам проведения проверки сегодня, 12 августа, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».



По данному уголовному делу уже задержаны три лица. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»