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16:01 | 12.08.2020

Фото: Владимир Мартьянов / Областная газета

Группа «Чайф» выступит на Дне города в Екатеринбурге за 1,6 млн рублей

Группа «Чайф» выступит на Дне города на крыше мэрии Екатеринбурга за 1,6 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Концерт продлится ровно час – с 20:00 до 21:00. Также прямо под часами на крыше городской администрации будет вестись запись выступления.

Напомним, что накануне была утверждена программа празднования Дня города. Кроме концерта группы «Чайф» ожидаются фестивали, музыкальные вечера, общегородские конкурсы и праздничный салют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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