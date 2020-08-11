На Среднем Урале задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешехода

15:20 | 12.08.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на пешехода. Авария произошла минувшей ночью в Богдановиче, а водителя задержали в Белоярском районе.



– Сотрудниками полиции установлено, что, незаконно завладев чужим транспортным средством, мужчина поехал прокатиться. Во время этой поездки он и сбил человека, после чего с места происшествия скрылся. Вскоре наряд ДПС задержал его в соседнем районе, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.



Около полуночи неустановленный водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на пешехода – молодого человека 1999 года рождения, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пешеход получил закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга и открытый перелом локтевого сустава. Его отвезли в больницу.



Водитель скрылся с места происшествия, однако по показаниям очевидцев происшествия, которые назвали госномер машины, сотрудники ГИБДД установили марку автомобиля и начали розыск. Инспекторы установили местонахождение собственника машины, который пояснил, что его автомобиль похищен. Оказалось, что на нем тайно уехал знакомый автовладельца.



Мужчину 1985 года рождения задержали в Белоярском районе. Инспекторы ДПС, дежурившие на трассе Екатеринбург – Тюмень, попытались остановить автомобиль, двигавшийся на большой скорости, для проверки документов, но после подачи водителю сигнала об остановке, который он проигнорировал, началось преследование автомобиля. Иномарка остановилась, но, когда к ней подбежали инспекторы, водитель уже успел пересесть с водительского места на заднее сидение. Позднее он пояснил, что таким образом пытался избежать ответственности.



– В ходе выяснения обстоятельств установлено, что именно этот водитель находился за рулем автомобиля «Форд», при этом сам он частично признал вину за наезд на пешехода. У 35-летнего задержанного, который ранее не получал водительского удостоверения, имелись признаки опьянения, но водитель отказался проходить освидетельствование, за что в отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, – отметили в УГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»