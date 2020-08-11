Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в хранении наркотиков

13:54 | 12.08.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают подозреваемого в хранении наркотиков, который скрылся от следствия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.



Отделом полиции №3 разыскивается Михаил Юрьевич Куклин 1995 года рождения, уроженец поселка Малышева, города Асбеста. 30 мая его задержали в районе дома №18 по улице Памирская. В ходе досмотра у мужчины было изъято наркотическое вещество (метилэфедрон) весом 0,22 грамма.



В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков». Однако в настоящее время Куклин скрывается от органов предварительного следствия, его местонахождение не установлено.



Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам (343)356-42-04 либо 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»