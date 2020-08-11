Новый сорт вишни и смородины вывели уральские селекционеры

13:32 | 12.08.2020

Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Ученые свердловской селекционной станции садоводства вывели новый сорт вишни и смородины. Об этом сообщает пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН.



Выведенные сорта отличаются высокой зимостойкостью, крупноплодностью и оригинальным десертным вкусом. Сортоиспытания длились почти 10 лет. Эксперты проверяли растения по заявленным признакам: созревание, урожайность, устойчивость к заболеваниям, размер и вкус плодов и многие другие. Новые сорта отправлялись для выращивания и изучения в разные почвенно-климатические зоны, в такие города как Киров, Челябинск, Омск, Тюмень, Барнаул и другие.



– Получение нового сорта косточковых культур занимает в среднем 30 лет. Сначала селекционеры собирают и изучают коллекцию имеющихся сортов, выявляют наиболее ценные признаки, будь то вкус ягод, созревание или что-то еще, затем осуществляют гибридизацию, получают сеянцы, размножают их и высаживают для коллекционного изучения. Работа над сортом вишни степной «Вита» началась в 1980 году, когда ученые провели опыление. Через год получили сеянцы, через 10 лет сорт вывели в элиту, размножили и высадили для изучения, – рассказала Маргарита Исакова, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, автор сорта вишни степной «Вита».



Отмечается, что новый сорт вишни «Вита» отличается своей низкорослостью, ранним созреванием в середине июля, крупноплодностью и оригинальным сладковатым вкусом. На сорт вишни «Вита» уже получен патент, сегодня его можно приобрести в Свердловской селекционной станции садоводства и в крупных частных питомниках страны.



Новый сорт черной смородины «Вымпел» уральские селекционеры выводили около 20 лет. Такая смородина хорошо переносит уральские зимы и отлично подходит для посадки под механизированную уборку.



– Полученный сорт смородины среднего срока цветения и созревания, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный, с нежной кожицей и мякотью. Идеален для потребления в свежем виде, а также для всех видов переработки, – пояснила Елена Чеботок, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, автор сорта черной смородины «Вымпел».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»