Свердловчанам напомнили правила поведения на железной дороге

13:10 | 12.08.2020

РЖД призывает свердловчан быть бдительными, находясь вблизи путей, и помнить, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.



Так, по данным региональной дирекции тяги филиала РЖД, по состоянию на 8 июля при несоблюдении правил нахождения граждан на объектах СвЖД в зоне движения поездов было травмировано 57 человек, из них 40 – погибло. Кроме того, в 2020 году произошло два случая смертельного травмирования несовершеннолетних.



РЖД призывает соблюдать основные правила безопасности на объектах СвЖД:



• переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам;

• необходимо выключать наушники при переходе железнодорожных путей;

• не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки;

• не заскакивайте в вагон отходящего поезда;

• не выходите из вагона до полной остановки;

• не играйте на платформах и путях;

• не высовывайтесь из окон поезда на ходу;

• выходите из вагона только со стороны посадочной платформы;

• не ходите по путям;

• на вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких нужно держать за руку;

• не переходите пути перед идущим составом, если расстояние до него менее 400 метров;

• не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров;

• не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»