Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 83 человека

12:46 | 12.08.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Свердловской области из больниц по выздоровлению от коронавируса за сутки выписано 83 человека. Всего от COVID-19 вылечились уже 18 725 свердловчан.



За сутки выявили еще 167 случаев коронавируса на Среднем Урале. С начала эпидемии в регионе зафиксирован 22 781 заболевший COVID-19.



Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 328 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»