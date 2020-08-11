От коронавируса на Среднем Урале скончались еще 9 человек

12:42 | 12.08.2020

Фото: mr-info.ru

На Среднем Урале от коронавируса за сутки скончались девять человек. Общее число летальных случаев в регионе – 351.



За сутки также выявили 167 новых случаев коронавируса. Всего в регионе подтвержден 22 781 случай COVID-19.



Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 328 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»