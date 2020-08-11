Ночью свердловчане смогут увидеть метеорный поток Персеиды

12:07 | 12.08.2020

Фото: Московский планетарий

В ночь на 13 августа жители Свердловской области смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды, когда в минуту будет падать 1-2 метеора.



Так, лучше всего наблюдать за звездным ливнем на открытой местности за городом ближе к утру 13 августа. Если же вы находитесь в черте города, то стоит найти не сильно засвеченный фонарями участок, тогда появится шанс разглядеть до 10 падающих звезд в час.



– Слегка осложнит наблюдения Луна в последней четверти. Наблюдать лучше в северо-восточной части неба. Наиболее яркие и быстрые метеоры пролетают обычно ближе к зениту, – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



По данным Московского планетария, метеорный поток Персеиды также хорошо будет виден в ночь на 14 августа и с 16 на 23 августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»