Прокуратура организовала проверку по факту самоуправства в поселке Таватуй

11:45 | 12.08.2020

Фото: repost.uz

Прокуратура Невьянска по поручению областной прокуратуры проводит проверку соблюдения требований законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами.



В городскую прокуратуру поступила информация о прекращении 10 августа подачи газа по газопроводу протяженностью более 3 километров, который принадлежит физическому лицу и обеспечивает ресурсом свыше 1,5 тысяч граждан в 436 жилых домах поселка Таватуй. Собственник газопровода приостановил подачу газа без предварительного уведомления органа местного самоуправления, ГУП Свердловской области «Газовые сети» и граждан поселка.



– По факту самовольного отключения газопровода и приостановления транспортировки газа городская прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам проверки прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»