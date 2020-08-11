У екатеринбурженки похитили с банковской карты 143 тысячи рублей

10:32 | 12.08.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге в отдел полиции №2 поступило заявление от 56-летней женщины. Она сообщила о том, что с ее банковской карты списали 143 тысячи рублей.



Как рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в ходе проверки полицейские установили, что заявительница раньше проживала вместе с сыном 1999 года рождения и его 25-летней сожительницей. Девушка обладала доступом к банковскому счету потерпевшей для оплаты коммунальных услуг через мобильное приложение. Также с ноября прошлого года по июль 2020 года она ежемесячно переводила на свою карту деньги с банковского счета пенсионерки для личных нужд. Суммы переводов варьировались от 8 до 10 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемую в территориальный ОВД. Злоумышленница призналась в совершении кражи и написала явку с повинной.



– В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – добавили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»