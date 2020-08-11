Свердловский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур»

10:13 | 12.08.2020

Фото: hc-avto.ru

«Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» во втором матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана. Игра закончилась со счетом 1:0.



– В Магнитогорске продолжается Мемориал Ромазана, сегодня наша команда встречалась с «Амуром». Несмотря на преимущество по броскам и время в атаке, в основное время поразить ворота хабаровчан «Автомобилисту» не удалось. «Амур» также не смог отличиться забитыми шайбами. Без голов прошел и овертайм, а в серии буллитов свой цели достигли броски Питера Холланда и Ильи Захарова. Владимир Галкин оставил свои ворота в неприкосновенности, –рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист»



В следующем матче «Автомобилист» встретится с «Сибирью». Игра состоится в УКРК «Арена Металлург» 13 августа в 15:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»