К плановому приему вернутся еще пять екатеринбургских больниц

09:50 | 12.08.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге в ближайшее время к плановому приему вернется хирургия 40-й больницы, первая городская больница, а также больницы №2, 6 и 3. Об этом сообщил мэр Александр Высокинский.



— По остальным будем смотреть. Те больницы, где у нас есть максимальное количество реанимационных коек, естественно, будут работать пока в режиме борьбы с COVID, — рассказал градоначальник.



Кроме того, Высокинский заявил, что ситуация в Екатеринбурге улучшилась. Так, сейчас в больницах есть около 50% свободных коек и 40% коек по реанимации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»