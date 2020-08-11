Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки

09:15 | 12.08.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелись две иномарки. Инцидент произошел на улице Красноуральская в 04:00.



Как рассказал очевидец происшествия, в автомобилях Kia Rio и Nissan Almera сначала выбили лобовые стекла, потом облили автомобили горючей жидкостью и подожгли.



На площади 6 квадратных метров огонь повредил кузова, салоны и моторный отсек машин. По данным МЧС, спасатели тушили пожар в течение 11 минут.



– На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Владельцы транспортных средств обратились в территориальный ОВД с заявлением. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»