Екатеринбуржца, больного легкой формой COVID-19, отправили на принудительное лечение

20:48 | 11.08.2020

Фото: lubimuedoramy.com

Очередного жителя Екатеринбурга, больного COVID-19, отправили на принудительное лечение за нарушение режима самоизоляции. Как рассказали в Управлении Роспотреднадзора по Свердловской области, изначально, с учетом легкого течения болезни, 44-летнему уральцу назначили лечение в домашних условиях.



Приехав для взятия мазка к больному, врачи обнаружили, что дома его нет. Назвать свое местонахождение по телефону мужчина отказался.



В результате нарушителя отправили на принудительную госпитализацию. После окончания лечения мужчину привлекут к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»