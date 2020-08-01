В Кировграде будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомой светильником и ножом

20:11 | 11.08.2020

Фото: mir24.tv



В Кировграде будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой в ходе распития спиртного. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый нанес женщине не менее 4-х ударов настенным светильником, после чего зарезал ножом.



Инцидент случился 19 апреля. Между собутыльниками произошла ссора, которая переросла в драку. Потерпевшая ранила мужчину кухонным ножом, после чего тот выхватил орудие и нанес женщине удары светильником по голове. Далее обвиняемый причинил женщине ранение в грудную клетку слева. Из-за повреждения сердца потерпевшая скончалась на месте.



Теперь мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»