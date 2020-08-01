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19:48 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба Федерации водномоторного спорта России по классу аквабайк

В Екатеринбурге пройдут соревнования по аквабайку

В центре Екатеринбурга состоятся всероссийские соревнования по аквабайку, об этом рассказали в администрации уральской столицы.

Спортсмены будут состязаться 14 и 15 августа в акватории Городского пруда. Заявки на участие уже подали более 50 человек из разных городов России. Соревноваться спортсмены будут в кольцевых гонках и слаломе, а также FreeStyle.

Официально соревнования будут проходить без зрителей, но жители Екатеринбурга смогут увидеть их со многих мест в городе: из сквера у Драмтеатра, с улицы Ельцина, с Плотинки и Олимпийской набережной.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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