В Екатеринбурге пройдут соревнования по аквабайку

19:48 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба Федерации водномоторного спорта России по классу аквабайк

В центре Екатеринбурга состоятся всероссийские соревнования по аквабайку, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



Спортсмены будут состязаться 14 и 15 августа в акватории Городского пруда. Заявки на участие уже подали более 50 человек из разных городов России. Соревноваться спортсмены будут в кольцевых гонках и слаломе, а также FreeStyle.



Официально соревнования будут проходить без зрителей, но жители Екатеринбурга смогут увидеть их со многих мест в городе: из сквера у Драмтеатра, с улицы Ельцина, с Плотинки и Олимпийской набережной.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»