В Свердловской области с начала года сгорели почти 300 автомобилей

19:12 | 11.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

297 пожаров на автотранспорте произошло в Свердловской области с начала 2020 года, об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.



В результате пожаров два человека получили травмы. При этом 192 пожара (62%) произошли из-за технической неисправности узлов, агрегатов и нештатного оборудования. По причине поджога случились 105 пожаров.



Спасатели напомнили уральцам, что в автомобиле необходимо иметь огнетушитель, а также необходимо своевременно проходить техобслуживание и производить ремонт деталей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»