Мэр Екатеринбурга подписал распоряжение о начале подготовки к прививочной кампании

18:48 | 11.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о начале подготовки к прививочной кампании в осенне-зимний период во время сегодняшнего заседания штаба по борьбе с COVID-19, об этом рассказали в горадминистрации.



Глава города заявил, что к началу осени уральская столица должна быть полностью готова к распространению и борьбе с сезонными заболеваниями – гриппом и ОРВИ.



«На следующем заседании оперштаба требую отдельно доложить о выполнении мероприятий по вакцинации населения. Снижение количества заболевших, к сожалению, не является устойчивым показателем, поэтому призываю всех отнестись к ситуации с предельной ответственностью», – сказал Высокинский.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»