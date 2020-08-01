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18:31 | 11.08.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургского цирка
Бывшим гардеробщикам Екатеринбургского цирка выплатили долги по зарплате
Договор, заключенный пятью гардеробщиками с цирком 20 октября 2019 года, предусматривал, что они будут работать в период гастролей номера «Идиллия с морскими львами». Планировалось, что они отработают 18 представлений, получив за каждую смену 850 рублей. По условиям документа, гардеробщики были наняты до 1 декабря, но договор был расторгнут досрочно, 14 ноября. В документе при этом было указано, что он не влечет возникновения трудовых отношений между сторонами.
Ленинский райсуд же постановил, что отношения между истцами и «Росцирком» являлись трудовыми. Поэтому в пользу каждого гардеробщика будет взыскана средняя зарплата за время вынужденного прогула, то есть 8797 рублей, 50 копеек. Кроме того, они получат по две тысячи рублей компенсации морального вреда и по шесть тысяч рублей компенсации расходов на представителя.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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