Росгвардия в Екатеринбурге задержала находившегося в федеральном розыске подозреваемого в хищении

18:11 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Управления Росгвардии в Екатеринбурге задержали подозреваемого в тайном хищении чужого имущества, находившегося в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, накануне вечером было получено сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого делового центра на улице Вознесенской. На месте росгвардейцы задержали уроженца Тульской области, похитившего товар на крупную сумму. Выяснилось, что мужчина был объявлен в федеральный розыск в декабре 2019 года.



Обвиняемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»