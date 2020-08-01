В Свердловской области проведено еще 10 362 исследования проб на коронавирус

17:10 | 11.08.2020

Фото: yanao.sm-news.ru

По данным на 11 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 10362 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9845 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 072 399. Обследован всего 1 004 466 человек.



Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 168 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22614 человек.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»