Сотрудники Росгвардии проверяют свердловские школы

16:57 | 11.08.2020

Фото: oskol.city

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области в составе межведомственной комиссии проверяют школы на готовность к новому учебному году.



Силовики проводят оценку охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения и кнопок тревоги. Кроме этого, проводится инструктаж с лицами, ответственными за безопасность детей, а также проверяется наличие информационных стендов, памяток о чрезвычайных ситуациях и схем эвакуации.



По окончании проверки сотрудники Росгвардии составят акты, в которых будут изложены рекомендации по усилению антитеррористической подготовки образовательных учреждений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»