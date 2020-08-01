В ДТП в Первоуральске погиб 10-летний мальчик

16:32 | 11.08.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня в Первоуральске произошло ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик.



Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел в 14:00 по местному времени. Водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции: они выясняют детали и обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев ДТП. Также будут изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»