 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:26 | 11.08.2020

Фото: day.org.ru

В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября

В Екатеринбурге ремонтные работы на улице Бакинских Комиссаров продлили до 15 сентября. В связи с этим троллейбусы №№3, 5 и 12 будут курсировать по измененному маршруту.

В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября


Напомним, На улице Бакинских Комиссаров с 12 июня продолжается ремонт тепломагистрали. Работы должны были завершиться 4 августа, однако сроки окончания строительно-монтажных работ были перенесены. В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» сообщили, что энергетики не успели закончить работы к указанной датет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:33 | 11.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 19 территорий Прикамья

16:32 | 11.08.2020
В ДТП в Первоуральске погиб 10-летний мальчик

16:31 | 11.08.2020
В 2020 году в Краснокамске и Гремячинске появятся современные кинозалы в рамках нацпроекта «Культура»

16:25 | 11.08.2020
За 2020 год в пермский Сетевой ИТ-университет подано около 4 тысяч заявок на обучение

16:16 | 11.08.2020
В Перми будет создан новый спортивный кластер

16:14 | 11.08.2020
Мэр Екатеринбурга подписал постановление о праздновании Дня города

15:54 | 11.08.2020
В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева

15:26 | 11.08.2020
В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября

15:04 | 11.08.2020
В стоматологическом отделении Сысертской районной больницы завершился капремонт

15:02 | 11.08.2020
Новая выставка в Детском музейном центре расскажет маленьким пермякам о «Превращениях»

14:57 | 11.08.2020
Набережная Камы открыта для посетителей с соблюдением противоэпидемических мер

14:42 | 11.08.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают подозреваемого в педофилии мужчину

14:35 | 11.08.2020
Объявлена закупка на проектирование концертно-спортивного комплекса на 10500 посадочных мест в Перми

14:27 | 11.08.2020
В Екатеринбурге появился музей Великой Отечественной войны для дошкольников

14:25 | 11.08.2020
Экс-директора национального парка на Урале судят за незаконную рубку леса на 17 миллионов рублей

14:04 | 11.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для любого жителя комфорт городской среды начинается с порядка во дворе»

14:03 | 11.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

13:43 | 11.08.2020
В Екатеринбурге пропал подросток

13:30 | 11.08.2020
ХК «Автомобилист» проведёт матч с «Амуром»

13:18 | 11.08.2020
115 детских садов возобновят работу в Нижнем Тагиле

13:08 | 11.08.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье более 65% старше 45 лет

13:02 | 11.08.2020
В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав детей на образование

12:56 | 11.08.2020
В Прикамье зафиксировано 65 случаев коронавируса

12:53 | 11.08.2020
4 945 новых случаев коронавируса выявлено в РФ

12:46 | 11.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек

12:41 | 11.08.2020
Ещё 82 свердловчанина вылечились от коронавируса

12:39 | 11.08.2020
Фонд дольщиков провел осмотр долгостроя «Первый пермский микрорайон» для оценки его рыночной стоимости

12:36 | 11.08.2020
Ещё пять человек с COVID-19 скончались в Свердловской области

12:34 | 11.08.2020
Свыше 22,6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом

12:31 | 11.08.2020
В столице Прикамья сдана улица Краснова, отремонтированная по национальному проекту БКАД

12:16 | 11.08.2020
На Урале автобус улетел в кювет

11:57 | 11.08.2020
В Екатеринбурге горел банный комплекс

11:39 | 11.08.2020
На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт

11:17 | 11.08.2020
Звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог

10:58 | 11.08.2020
Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге

10:39 | 11.08.2020
Заключённого на Урале осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ИК

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 