В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября

В Екатеринбурге ремонтные работы на улице Бакинских Комиссаров продлили до 15 сентября. В связи с этим троллейбусы №№3, 5 и 12 будут курсировать по измененному маршруту.Напомним, На улице Бакинских Комиссаров с 12 июня продолжается ремонт тепломагистрали. Работы должны были завершиться 4 августа, однако сроки окончания строительно-монтажных работ были перенесены. В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» сообщили, что энергетики не успели закончить работы к указанной датет.