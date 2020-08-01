В стоматологическом отделении Сысертской районной больницы завершился капремонт

15:04 | 11.08.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Сысертской районной больнице завершился капитальный ремонт стоматологического отделении в рамках нацпроекта «Здравоохранение».



Ремонт начался весной 2019 года. Строители полностью отремонтировали фасад и обшили «коробку» утеплителем, заменили кровлю, установили современные стеклопакеты и поменяли внутренние коммуникации. В каждом помещении для комфорта пациентов установлен кондиционер и вытяжка, на полу – износостойкое полиуретановое покрытие, под которым «зашиты» некоторые инженерные сети и провода к стоматологической установке.



«Сейчас мы планируем постепенно переходить на принципы «бережливой» стоматологии: будем поэтапно сокращать время ожидания в очереди, избавим посетителей от необходимости обращаться в регистратуру, а в холле будет дежурить администратор, который сможет оперативно помочь в решении вопросов. Нам хочется, чтобы у пациентов оставалось приятное впечатление от посещения нашей стоматологии и от работы медперсонала», — отметил заведующий стоматологическим отделением Сысертской ЦРБ Иван Мезенов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»