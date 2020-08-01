Экс-директора национального парка на Урале судят за незаконную рубку леса на 17 миллионов рублей

14:25 | 11.08.2020

В Талице прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора национального парка «Припышминские боры» Сергея Виноградова, обвиняемого в незаконных рубках леса с использованием служебного положения в особо крупном размере на сумму более 17 млн. рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый занимал должность директора парка с 2008 по 2020 годы. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы Сергей Виноградов, будучи директором учреждения, давал своим подчиненным указания об организации и проведении выборочных санитарных рубок лесных насаждений без проведения лесопатологических исследований.



Кроме того, в нарушение требований федерального антимонопольного законодательства для проведения рубок учреждением привлекались ряд предпринимателей и организаций без проведения необходимых конкурсных процедур.



Всего за 3 года обвиняемым в результате незаконных рубок лесных насаждений причинен ущерб Российской Федерации на сумму более 17 млн. рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба в период следствия наложен арест на имущество на сумму более 15 млн. рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Талицкий районный суд.

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